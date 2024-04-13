Очільник МВС запевняє, що сьогодні жодна одиниця трофейної зброї за кордон України не вивезена.

В українців на руках зараз може бути від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї.

Про це очільник МВС Ігор Клименко сказав в інтерв’ю "Єдиним новинам". "Від мільйона до п’яти мільйонів одиниць трофейної зброї може бути зараз на руках в українців. Після війни буде 2-3 млн, я думаю, як мінімум одиниць вогнепальної зброї. І я хочу сказати, що це не короткоствольна зброя. Це автоматична зброя, це гранати, це міни й більш серйозна зброя, яка є на руках у наших громадян, і ще буде на руках у наших громадян", - сказав Клименко.

Він підкреслив, МВС працює над недопущенням перевезення цієї зброї через кордон із ЄС. "Наразі жодна одиниця через кордон не переїхала і не пронеслась. Це робота прикордонної служби, а також робота блокпостів поліцейських, нацгвардійців, зокрема, й спільно із ЗСУ в районах бойових дій, які перевіряють автомобільний транспорт. Це і профілактична робота, ми виявляємо схрони, це оперативні заходи - виявляємо, хто хоче продати зброю…", - сказав Клименко.

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Міністр нагадав, що Верховна Рада України в першому читанні вже прийняла закон про так звану трофейну зброю. Він передбачає, що протягом 90 днів після закінчення режиму воєнного стану ця зброя має бути здана до органів Національної поліції. А зараз, під час війни, коли закон набере чинності, кожен хто має на руках таку зброю, має зареєструвати її в органах поліції.

Важливі новини України - як зробити трофейну зброю "білою"

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть запровадити декларування незареєстрованої вогнепальної зброї, що допоможе її легалізувати.

20 березня Рада на пленарному засіданні підтримала законопроєкт про внесення змін до закону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю (№9538). Цей законопроект у першому читанні підтримала конституційна більшість нардепів - "за" віддано 300 голосів.

Заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий повідомив, що основними положеннями законопроекту є те, що людина, яка знайшла або отримала зброю для участі у відсічі збройної агресії Росії, має її задекларувати: цивільна особа повідомляє в поліцію, що знайшла зброю чи боєприпаси, впродовж 2024-го року декларує або здає її.

Він зауважив, що процедура декларування буде спрощена та безплатна. Якщо знайдена або задекларована зброя фігурує у кримінальних провадженнях, має видалені чи незаконно змінені маркування або має визначені законом невідповідності - її вилучатимуть органи Нацполіції, зазначив Драпʼятий. За його словами, таким чином цивільні особи отримають правові гарантії легально зберігати знайдену зброю на період воєнного стану.

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