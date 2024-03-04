В українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що польські протестувальники начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.

Посольство України в Польщі спростувало інформацію про те, що польські фермери пошкодили українську військову техніку. Наразі автомобілі вже знаходяться на території України.

Як повідомляє посольство України в Польщі, в українських ЗМІ з’явилася інформація про те, що польські протестувальники начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.

"Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Республіки Польща в країні, звідки здійснювалася їх доставка. На даний час автомобілі вже знаходяться на території України. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

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В посольстві наголосили на необхідності верифікації інформації для недопущення формування суспільної думки на недостовірних фактах.

Ситуація на кордоні з Польшею: що відомо

Станом на 3 березня польські фермери продовжували блокувати шість напрямків на кордоні з Україною.

Найбільші черги фіксувалися на пунктах пропуску "Краківець" та "Ягодин". На "Шегині" протестувальники продовжували блокувати вантажівки на в'їзд та виїзд з Польщі. Єдиний виняток – вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу Україні. Загалом у черзі тоді стояло понад 2 тисячі вантажних транспортних засобів.

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