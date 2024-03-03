За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, найбільші черги зараз фіксуються на пунктах пропуску "Краківець" та "Ягодин".

Польські перевізники продовжують блокувати кордон з Україною, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це шість напрямків. Станом на ранок загалом у чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів", – сказав Демченко.

Він також додав, що найбільші черги зараз фіксуються на пунктах пропуску "Краківець" та "Ягодин". На "Шегині" ситуація залишається незмінною – протестувальники продовжують блокувати вантажівки на в'їзд та виїзд з Польщі. Єдиний виняток – вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу Україні.

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"Нагадаю про те, що "Ягодин" – це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну. Минулої доби таких було близько 70. Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають", – зазначив Демченко.

Крім того, він додав, що протестувальники блокують рух лише для вантажних транспортних засобів: "На щастя, протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту – це зокрема і легкові автомобілі та автобуси звичайних громадян. Рух вільний в обох напрямках, як на виїзд з України, так і з Польщі".

Ситуація на кордоні з Польщею: що треба знати

Вже кілька місяців триває блокування ряду пропускних пунктів на кордоні між Україною та Польщею польськими фермерами та перевізниками. Через це, там утворилися черги з автотранспорту.

Не обійшлося й без провокацій – були випадки, коли невідомі люди з польського боку висипали на землю українське зерно та іншу аграрну продукцію.

На це відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що для вирішення ситуації із висипанням на землю українського зерна потрібне бажання польської влади та правоохоронних органів.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, внаслідок блокування кордону, бюджет України недоотримав 8 млрд грн. Ці гроші мали піти на фінансування української армії.

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