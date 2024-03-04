Блокування кордону польськими аграріями є безглуздим, оскільки понад 90% українського експорту йде морем або через дунайські порти, зазначив прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на кордоні з Польщею не було зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.

"Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну", – сказав Шмигаль під час прес-конференції.

За його словами, випадки блокування, які "голосно роздуваються" в Telegram-каналах стосуються не військової техніки, а комерційних автомобілів, які везуть "під різним виглядом".

Відео дня

Глава уряду підкреслив, що жоден вантаж, який офіційно зареєстрований як військова або гуманітарна підтримка, не був затриманий на польсько-українському кордоні.

"Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти. Менше 5% рухається автомобільними шляхами", - сказав Шмигаль.

За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі п’ять чітких кроків, щоб вирішити питання блокади. Польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.

Шмигаль сподівається, що "польські аграрії також розберуться в статистиці і в причинах їх бід, які безпосередньо ми пов'язуємо з експортом зерна і продовольства з Росії і Білорусі, який необхідно припинити для країн Євросоюзу і для Польщі, зокрема".

Протести на кордоні з Польщею: останні новини

Станом на 3 березня польські фермери продовжували блокувати шість напрямків на кордоні з Україною, у черзі тоді стояло понад 2 тисячі вантажних транспортних засобів.

Сьогодні повідомлялося, що Польща веде неформальні переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про звільнення країни від частини правил "Зеленої угоди".

Вас також можуть зацікавити новини: