Загиблого українського військового, якого жорстоко вбили окупанти, вдалося ідентифікувати за голосом та притаманними йому звичками.

Українка впізнала у розстріляному росіянами українському захисникові після його фрази "Слава Україні" рідного брата.

Про це повідомила продюсерка ВВС Софія Кочмар-Тимошенко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, українка впізнала рідну людину на відео розстрілу за очима га голосом, а також за лише йому притаманною звичкою курити сигарету.

"Впізнала. Перевірила. Сестра каже - "100 відсотків - це мій брат. Це його очі, голос і те, як він курив сигарету". Але просить мовчання до ранку, поки вийдуть на зв’язок побратими з нуля і хоче бути біля його матері з самого ранку", - йдеться в повідомленні.

Розстріл українського полоненого на камеру

Нагадаємо, що 6 березня в мережі поширилося відео з розстрілом беззбройного українця російськими окупантами. В ролику після фрази "Слава Україні" російські солдати натискають на курок та декількома пострілами убивають українського Героя.

Така жорстокість з боку росіян одразу викликала бурхливу реакцію серед українського суспільства та влади. В інтернеті почався справжній марафон на підтримку загиблого бійця: українці стали поширювати гасло "Слава Україні" та "Героям Слава" через картинки, теги та особисті дописи.

Також відповідний тренд підхопили лідер України Володимир Зеленський, глава Кабміну Денис Шмигаль голова Мінцифри Михайло Федоров та інші представники влади. Ввечері 6 березня Зеленський особисто відреагував на таке зухвале порушення Женевської конвенції та вбивство військового. Президент пообіцяв, що Україна знайде кожного російського вбивцю, де б він не ховався.

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