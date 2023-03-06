Президент наголосив, що російських вбивць буде знайдено.

Президент Володимир Зеленський заявив, що з перших днів війни, коли українці показали свою єдність та рішучість, було зрозуміло, що Україна переможе у цій війні з Росією.

Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців. Він зазначив, що сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили українського воїна, який сказав їм у вічі: "Слава Україні!". "Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" - наголосив президент, пообіцявши, що вбивць буде знайдено.

"Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України", - сказав Зеленський.

Відео дня

Він подякував всім, хто зараз у бою за Україну, а також всім, хто допомагає Україні. "Вічна памʼять і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Вічна памʼять і шана всім українським героям різних часів, які мріяли й боролися за волю для України! Україна – переможе! Слава Україні!" - зазначив президент.

Росіяни розстріляли українського воїна

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстрілюють беззбройного українського військового після того, як він промовив: "Слава Україні!".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував це відео, зазначивши, що "воєнні злочини культивуються на Росії і відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Він наголосив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата, й ніхто не зможе сховатися від неї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати розстріл росіянами українського військового.

За фактом розстрілу росіянами українського військовополоненого Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни.

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