Андрій Піонтковський зазначив, що Європі залишилося лише озброювати армію України.

Європа вже 70 років говорить про створення європейської армії, але вона вже існує. Саме українська армія і є європейською, але її необхідно озброювати.

Про це розповів російський публіцист і політичний діяч Андрій Піонтковський.

"Єдина європейська армія, яка є на сьогоднішній день, - армія України. Все, що Європа може зробити – озброїти армію, яка чудово справляється зі своїм історичним завданням – захистом Європи від вторгнення зі Сходу", - зазначив публіцист.

Відео дня:

При цьому він вказав, що потужна українська армія в якості члена НАТО стане гарантом ослаблення Росії.

"У цьому випадку ніякої іншої армії Європі не знадобитися, та й створити іншу він не зможуть. Деякі західні політики намагаються скоротити потік військової допомоги в Україну, мотивуючи це тим, що потім нічим буде захищатися. Вони повинні зрозуміти, що українці їх зараз і захищають, і зупиняють російську армію", - підсумував Піонтковський.

Як раніше повідомляв УНІАН, на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у створенні спільної армії ЄС немає необхідності.

Вас також можуть зацікавити новини: