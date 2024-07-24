За 10 років майже на третину зросла кількість тих, хто спілкується українською вдома – з 50 до 70, 5%

Майже 70% українців вільно володіють українською мовою і лише 0,5% взагалі її не розуміють.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова, 69,5% респондентів відповіли, що вільно володіють українською мовою. 27% зазначили, що їх рівня володіння українською мовою достатньо для спілкування на побутовому рівні, проте їм важко говорити на спеціальні теми. Ще 2% погано розуміють українську мову і для них є проблемою спілкуватися нею, а 0,5% - що взагалі не розуміють українську мову.

При цьому українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2006 році таких було 52%, у 2015 – 60%, у 2017- 68%. 13% опитаних відповіли, що і українська, і російська однаковою мірою є для них рідними (у 2006 році таку відповідь дали 16% респондентів у 2015 ˗ 22%). Частка тих, хто назвав рідною російською мову, становить 6% (у 2006 таких було 31%, у 2015 - 15%).

Відео дня

За даними опитування, розмовляють вдома лише або переважно українською 70,5% опитаних (у 2006 — 46%, а в 2015 - 50%). При цьому лише або переважно російською спілкуються вдома 11% опитаних (у 2006 - 38% у 2015р - 24%). Розмовляють приблизно однаковою мірою українською і російською 18% (у 2006 -15%, у 2015 -25%).

Опитування показало, що спілкуються за межами дому (на роботі, навчанні) лише або переважно українською 72% опитаних ( 2015 – 46%, 2023 - 65%), Лише або переважно російською - 8% опитаних ( 2015 – 24%, 2023 - 8%). Розмовляють поза домом рівною мірою українською і російською 20% (2015 - 29%, 2023 - 26%).

75,5% респондентів відповіли, що більш престижно розмовляти серед їх друзів і колег по роботі чи навчанню українською мовою, а 6% - російською. При цьому 16% відповіли - "байдуже якою". У 2015 році ці показники становили відповідно 43%, 21,5% і 29%.

Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Людей опитували методом face-to-face проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

В школах Німеччини з'явиться українська мова

З наступного навчального року у школах землі Гессен (Німеччина) планують розпочати вивчення української мови як другої іноземної. Frankfurter Allgemeine Zeitung в матеріалі зазначало, що це перша федеральна земля Німеччини, яка вирішила піти на такий крок.

Зазначається, що у тестовому етапі візьмуть участь перші школи країни, де навчається багато українських учнів. Обрати пропозицію могла й молодь без українського коріння.

У Гессені навчається близько 20 тисяч студентів з України. Крім того, у школах працюють понад 300 українських вчителів.

Вас також можуть зацікавити новини: