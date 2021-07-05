Дітей з дитячого табору Міжнародної тенісної академії нібито змушували розмовляти російською. Обурена мати відразу звернулася до керівництва навчального закладу.

У Києві розгорівся черговий скандал через російську мову. Хлопчика з дитячого табору Міжнародної тенісної академії нібито змушували розмовляти російською, а одна з вожатих питала у дітей, кому потрібна "ваша українська мова".

Про подробиці мовного інциденту написала киянка Олена Якобчук на своїй сторінці в Facebook. Вона зазначила, що на вожатих табору їй поскаржився син.

"Приїхали в Україну, віддала дитину в тенісний табір – МТА в Києві на базі їх приватної школи. Вкінці тижня забираю, а дитина мені каже: "Тихо, мамо, в нас тут треба російською розмовляти". Я вже там все розказала, але ж що робити? Хто перевіряє заклади навчання? Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому она нужна ваша "українська" мова?", – поскаржилася жінка.

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Обурена жінка відразу звернулася до керівництва навчального закладу. Вона повідомила, що задоволена швидкою реакцією керівництва Міжнародної тенісної академії.

"Я дуже зворушена небайдужістю і взагалі такою реакцією. Я годину тому повернулась з МТА, там вже інші дитячі куратори й вихователі, розмовляють всі українською. Все вже просто ідеально. Я взагалі в шоці від такої швидкої реакції. Мене запевнили, що більше такого не буде. І все буде добре. І діти розмовлятимуть мовою України й вихователі теж", - зазначила вона.

У Міжнародній тенісній академії OBOZREVATEL розповіли, що конфлікту по суті не було, а хлопчик неправильно зрозумів вожату.

"У нас навчаються різні діти, деякі розмовляють російською, англійською мовою і їх батьки просять звертатися до них цими мовами. Вихователі йдуть їм на зустріч. Хлопчик неправильно зрозумів слова вожатої й вже за годину конфлікт було вичерпаною", – розповіла керівник відділу маркетингу МТА Надія.

Вона запевнила, що ніяких висловлювань про Росію в стінах табору ніколи не звучало. Також в адміністрації зазначили, що сину Олени Якобчук в таборі сподобалося і він лишився на другу зміну.

Нещодавно у зв'язку зі скандалом навколо інтерв'ю футболіста Артема Довбика, яке він після перемоги збірної України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 дав російською, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що спортсмен у публічних виступах та пресконференціях має користуватися виключно державною мовою.

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Автор: Вікторія Гордієнко