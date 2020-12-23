Представники гіда відповіли, що в Москві борщ вважається фірмовою стравою в багатьох ресторанах.

Ресторанний "Гід Мішлен" прокоментував скандал, пов'язаний з українським борщем.

Читайте такожДля українських аграріїв хочуть ввести штраф за неправильне поводження з ГМОПісля того, як експерти гіда назвали борщ російським блюдом, користувачі Facebook висловили своє обурення в коментарях.

Під постом представники гіда відповіли, що в Москві борщ вважається фірмовою стравою в багатьох ресторанах.

"Гід Michelin відзначає місцеві гастрономічні сцени всього світу - у всій їх унікальності, різноманітності і багатстві, рекомендуючи тільки найкращі заклади. Однак путівник Michelin не претендує на авторитет щодо походження кулінарних делікатесів. У Москві борщ у всьому його різноманітті, чий би він не був, люблять гурмани і вважають фірмовою стравою в багатьох ресторанах», - написали представники Мішлен.

Скандал з борщем

Інспектори міжнародного путівника по ресторанах "Гід Мішлен" знаходяться в Москві для дослідження місцевої кухні, до якої приписали український борщ.

Експерти відзначили "овочі та ароматні трави, які надають жвавий, неповторний смак улюбленим першим стравам гурманів, таким як борщ або розсольник".

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Автор: УНІАН