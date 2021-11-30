Український ТікТок: як стати популярним блогером без "Голодної туси"

Український сегмент на платформі ТікТок стрімко зростає. "Вірусний" український контент – пісні, лайфхаки, жарти про письменників – набирає шалену кількість переглядів і каверів, навіть серед росіян. УНІАН цікавився, як деякі українські тіктокери (це не учасники "Голодної туси") – свідомо чи ні – раптом стали провідниками української культури.

На минулих вихідних, в день, коли в Україні відзначали пам’ять жертв голодоморів, групка Instagram-блогерів, які мають на усіх кілька мільйонів підписників, влаштувала у Львові БДСМ-вечірку. Блогерська "Голодна туса", як недоречно назвав захід один з присутніх, ведучий Володимир Остапчук, не лишилась непоміченою. І тепер усім "голодним" до хайпу, доводиться виправдовуватись, адже рекламні бюджети тануть на очах – від співпраці з блогерами один за одним відмовляються усі клієнти.

Натомість український сегмент ТікТок доводить, що для успіху (тим паче такого сумнівного, як у названих вище інстаграмерів) не обов’язково не лише світити своїми оголеними тілами перед підписниками у недоречний для цього день, а й взагалі бути людиною. Так, на минулому тижні неабияк прославився простий український кіт Степан з Харкова. Маючи п’ять-шість тисяч фоловерів у TikTok, кіт у кожному "своєму" відео під музику просто сумно сидів за столом. То з бокалом вина, то з екзотичним коктейлем.

Питання національної безпеки?

Слава до нього прийшла після того, як його сумний вигляд зачепив співачку Брітні Спірс. Після її допису з перепостом сторінки Степана, на українського кота звернули увагу сотні тисяч фанатів співачки, а згодом мільйони інших людей з усього світу. Наприклад, відео, в якому кіт Степан сидить нібито як за барною стійкою поруч з келихом мартіні з оливками, набрало понад 11 мільйонів переглядів та близько 50 тисяч коментарів від іноземних фанів харків’янина.

Проблема у тім, що й Брітні Спірс, і багато інших поціновувачів уміння кота Степана меланхолічно проводити час з бокалом, помилково можуть вважати, що кіт – російський. Адже перепост на сторінці Спірс з’явився з якогось російського пабліка, що просто "позичив" відео українського кота, видавши його, таким чином, за "росіянина".

Ба більше, на восьмому році російської агресії проти України, у популярних, у тому числі серед українців, соцмережах, модерування контенту здійснюється не з України. Зокрема не існує суто українського офісу TikTok.

На початку 2021 року ентузіасти створили відповідну петицію на сайті президента, але українцями вона підтримана не була. Утім, за словами україномовного тіктокера та блогера з псевдонімом "Чорнобровий" Данила Гайдамахи, тренд на популярність українського в ТікТоці все одно буде набирати обертів.

"Ми пропонуємо цікавий контент, який не орієнтується на московські нововведення. Ми створюємо альтернативу, свою окрему історію. Однак варто підіймати питання, що ця соціальна мережа модерується в Москві, де нас, м’яко кажучи, не дуже раді бачити", – сказав він в інтерв’ю одному з українських ЗМІ.

На переконання Данила Гайдамахи, той факт, що українські соцмережі модеруються з Москви, є питанням національної безпеки.

Тегни українське

А поки влада не включається до бажання українців самим розпоряджатися власним контентом в соцмережах, ті самі тіктокери малими кроками продовжують популяризувати українське. Зокрема, підтримують будь-який україномовний тренд, навіть "ноунеймовську", але українську пісню, ставлячи хештеги #українськийтікток. Це призводить до того, що пісні вітчизняних виконавців усе частіше лунають у молодіжній соцмережі.

Зокрема надпопулярна пісня "Бібліотека" українського проєкту Kolos & Brothers, стала відома поза межами України саме завдяки TikTok – під неї вже зняли понад 115 тисяч відео. Вона настільки в’їдається в мозок, що тіктокери зазвичай записують з нею відео, щоб по-доброму висміяти те, наскільки від мелодії важко (або навіть неможливо) позбутися.

Пісня настільки нав'язлива та легка для виконання, що, знову ж таки, навіть росіяни створюють на неї "кавери".

Виконавець цього "хіта серед молоді" Сергій Мартинюк під псевдонімом "Колос" зазначає, що пісня була створена дуже давно, коли соцмережі TikTok навіть не існувало. І він не очікував, що його старий трек настільки може "завіруситися".

"Пісня була записана ще задовго до того, як виникла соцмережа TikTok. Вона достатньо популярна серед наших фанів, але зараз, дякуючи цій платформі, про неї дізналися мільйони як в Україні, так і поза її межами. Я не знаю, чи будемо ми писати в майбутньому пісні, бо проєкт Kolos & Brothers вже дуже давно закритий", – розповів він УНІАН.

Ще один український трек, під який знімають сотні коротких відео, використовуючи мелодію як для "життєвих" історій, так і для фану, пісня "Гуси" 21-річного хлопця з Сумщини, який взяв собі сценічний псевдонім Wellboy.

Співак розповів УНІАН, що такій популярності сприяла саме щира українська мова в пісні, простота та неабияка запам’ятовуваність слів. Юнак переконаний, що запит на такі роботи, тренд на українське, підштовхує багатьох виконавців створювати автентичну музику.

Не менш популярним в ТікТок наразі є трек про дівчину, яка приходить на вечірку, де всі люди втикають у телефони та не спілкуються один з одним… Здавалося б, звичайна ситуація, звичайне відео для сучасного молодіжного життя. Що в ньому такого? Однак від треку "Вечорниці", виконаного дуетом Tember Blanche, створеним у жовтні минулого року, соцмережі буквально вибухнули.

"Найголовніше для пісень в ТікТоці — чіпкий приспів, який або подобається користувачам своєю мелодією, або ж зачіпає текстом. У "Вечорницях" одне переплітається з іншим. Люди легко запам’ятали приспів, зацінили життєвість фрази про миту голову, а в окремих випадках — be vibe (вібрації) цієї пісні", — прокоментувала УНІАН причину такої шаленої популярності треку серед тіктокерів вокалістка дуету Tember Blanche Олександра Ганапольська.

Чому ТікТок? Бо зручний і чесний

За словами дівчини, ТікТок - це крута платформа, на якій можна сформувати стрічку, виходячи зі своїх вподобань, а не тому, що це твоя подружка і ти зобов’язаний підписатися у відповідь: "Так, тут ти не знатимеш свою авдиторію в обличчя, але на цій платформі кількість підписників взагалі мало, що вирішує. Робиш якісний контент — ось тобі великі охоплення. Це дуже чесно й зручно, зокрема для музикантів, які хочуть просунути свою музику".

"Фронтгьорл" Tember Blanche Олександра та продюсер і музикант дуету Влад зазначають, що українським виконавцям не треба зациклюватися й писати трек для конкретної мережі. Пісня має чіпляти як у ТікТоці, так і за його межами.

З такою думкою згоден і продюсер, медіамен та засновник промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев. Він вважає, що TikTok – лише ще один метод просування українського контенту, але на 100% покладатися на нього не варто.

"Без сумніву, це чудова платформа, щоб розвивати популярність як усім відомих артистів, так і нових, які себе ще не почувають достатньо впевненими для просування за допомогою класичних методів. Але, враховуючи тенденцію, яка зараз є в соціальних мережах, неможливо мати мільярдний обсяг авдиторії й не використовувати комерційні методи просування", - розповів він УНІАН.

За словами Дениса Путінцева, незважаючи на креативність контенту, який продукує тіктокер, якщо він фінансово не вкладається у свою сторінку, це мало що дасть: "ТікТок може бути додатковим методом просування, але не основним, це варто розуміти. Для набрання великої кількості охоплень ви повинні або фінансово вкладатися, або виходити в офлайн-медіа задля нативного нарощування авдиторії".

До того ж, за спостереженнями продюсера, якщо співак обрав ТікТок як майданчик для рекламування своїх пісень, він витрачає інший ресурс – час, дуже багато часу. Тому ТікТок – це дешевий, але й енергозатратний метод просування, після якого не варто очікувати довгострокову популярність. Наповнення сторінки тіктокера, як і будь-якого блогера, – це важка робота, яка потребує систематичності, вироблення звички продукувати контент безперестанку. В іншому випадку, увесь прогрес зводиться нанівець.

Наостанок продюсер підкреслив, що якщо музичний виконавець хоче добитися світового успіху, потрібно банально пахати, і це не залежить від того, на якій платформі це відбувається.

Однак не лише "чіпляючими" мелодіями або сумними котиками цікавий український TikTok. Нещодавно в його тренди досить несподівано вирвався вірш поета Василя Стуса. Фразу "Терпи, терпи – терпець тобі шліфує" користувачі соцмережі переносять на різні життєві ситуації.

Хочеться вірити, що таке просування класики поступово зробить деяких українських блогерів (і їх підписників) більш обізнаними в історії та літературі, а також навчить їх творити популярний контент не тільки шляхом дешевого хайпу. Ба більше, можливо, це перетворить на тренд і мову, щоб, врешті, назавжди зняти з порядку денного в країні мовне питання. І, врешті, все це дозволить комусь у майбутньому згадати, що, наприклад, строфа про терпець належить Стусу, "Світ ловив мене, та не спіймав" - Сковороді, а фраза про масло, якого… дуже багато – Лесю Подерв’янському.

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