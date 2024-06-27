Тираж нової поштової марки становить 210 тис. примірників.

У четвер, 27 червня, національний оператор поштового зв’язку "Укрпошта" ввів в обіг новий поштовий випуск "Податки. Армія. Перемога", що присвячений сплаті податків, повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"В умовах війни основна частина нашого бюджету спрямована на захист держави. Зараз зарплата одного військового – це податки 6–8 українців, які працюють. Тож безпека й обороноздатність України залежать від кожного з нас", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові марки мають незвичну круглу та квадратну форму. На них зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. Ще номінали зчіпки утворюють міжнародну абревіатуру UA. Кількість зчіпок в аркуші – 3 (6 марок). Тираж становить 210 тис. примірників. Художник поштового випуску – Олександр Нікітюк.

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Придбати нову марку можна у відділеннях, філателістичних крамницях та на офіційному онлайн-магазині оператора.

Марки від "Укрпошти" – останні новини

У травні, в День вишиванки, поштовий оператор випустив дві нові марки із фрагментами вишивки Харківщини та АР Крим. Тоді повідомлялося, що аркуш "Кримськотатарська вишивка - код народу. Автономна Республіка Крим" та "Українська вишивка – код нації. Харківська область" обидві мають тираж марок по 800 000 екземплярів.

У червні, з нагоди кваліфікації збірної України з футболу до Євро-2024, "Укрпошта" випустила нову марку "Україно, вперед!".

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