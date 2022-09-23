Поштовий блок урочисто погасили у Нью-Йорку, Сковородинівці та Києві.

"Укрпошта" випустила новий блок марок "Сад божественних пісень", присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди та провела урочисте спецпогашення, яке відбулося у Нью-Йорку, Сковородинівці та Києві.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

"Укрпошта" цей випуск також зробила благодійним для збору коштів для відновлення зруйнованої 6 травня російською ракетою будівлі музею у Сковородинівці на Харківщині, де останні роки жив і творив мислитель. 15 гривень з продажу кожного поштового блоку, або 7,5 млн грн, які планує зібрати "Укрпошта", будуть спрямовані на відновлення Національного літературно-меморіального музей ім. Григорія Сковороди", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що вартість поштового блоку становить 75 грн, наклад – 500 тисяч примірників.

Дизайн цього поштового випуску виконали художники-графіки Олександр та Сергій Харуки.

Марки від "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

1 вересня президент України Володимир Зеленський та пес Патрон презентували першу благодійну марку "Укрпошти". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Наклад — 1 млн екземплярів.

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