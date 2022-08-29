Завдяки продажу марки планується зібрати більше 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

"Укрпошта" завтра випускає першу благодійну марку "Пес Патрон".

Про це в Telegram повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Завтра, по чисельним проханням, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів - це перша офіційна благодійна марка країни", - зазначив Смілянський.

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За його словами, завдяки продажу марки планується зібрати понад мйльйон євро на машину для розмінування, щоб швидко розміновувати великі території в Україні. Крім того, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Зазначається, що аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж - 1 млн екземплярів.

Як повідомляв УНІАН, державне підприємство "Укрпошта" випустило колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

Також в Україні створили нову поштову марку на честь волонтерів з ІТ-спільноти, які допомагають країні під час війни проти Росії.

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