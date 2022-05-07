"Укрпошта" почала онлайн-продаж 5000 аркушів, що містять 30000 марок.

"Укрпошта" почала онлайн-продаж останнього тиражу марки "Русскій воєнний корабль, іді ... !"

Як повідомляє прес-служба "Укрпошти" в Facebook, наразі доступно у продажу 5 тис. аркушів (тобто 30 тис. марок) "Русскій воєнний корабль, іді ... !". Це останні екземпляри, які залишилися з усього тиражу.

"Наступний випуск вже буде без корабля, і його ви зможете замовити зовсім скоро. Дочекайтеся", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис. будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражу буде виділена на подарунки офіційним делегаціям, у музеї тощо.

Згодом "Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки, присвяченої війні з Росією: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!".

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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