Залежно від того, хто з кандидатів обійме місце Умєрова, залежатиме решта змін в уряді.

Президент України Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США. Про це "Суспільному" сказало джерело в Офісі президента.

Видання стверджує, що у разі призначення Умєрова послом у США, наступним міністром оборони ймовірно може стати один із чинних урядовців. Наразі розглядається премʼєр-міністр Денис Шмигаля, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та віцепремʼєр - міністра цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливо, що залежно від того, хто з кандидатів обійме місце Умєрова, залежатиме решта змін в уряді.

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Видання нагадало, що у команді президента розглядають можливість заміни премʼєра Шмигаля та деяких міністрів. Головною претенденткою на його крісло є перша віцепремʼєрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Призначення Умєрова послом в США

Раніше Зеленський повідомив, що якщо він ухвалить рішення про призначення Умєрова послом України в США замість Оксани Маркарової, це призведе до серйозних змін у Кабінеті міністрів України.

Глава держави наголосив, що зміна посла України в США відбудеться. Він сказав, що потрібно, аби людина на посаді посла України у Вашингтоні була сильною, і була в контексті найголовнішого - у контексті посилення України, передовсім зброєю.

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