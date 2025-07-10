Глава держави підтвердив, що Оксана Маркарова полишить посаду посла України в США.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо він ухвалить рішення про призначення чинного міністра оборони України Рустема Умєрова послом України в США замість Оксани Маркарової, це призведе до серйозних змін у Кабінеті міністрів України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пресконференції в Римі.

Глава держави наголосив, що зміна посла України в США відбудеться.

"Що стосується нового посла, і би так сказав, Кабінету міністрів - я скажу відверто, якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти України у Сполучених Штатах Америки, - тобто, ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, - це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України", - наголосив Зеленський.

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Як пояснив глава держави, сьогодні усі рішення в Україні і державний бюджет залежать від війни.

"І тому, від Міністерства оборони дуже багато залежить цього. І тому, це серйозне рішення. Для нас дуже важливо сьогодні в тому контексті, який зараз відбувається, - посилювати відносини із Сполученими Штатами Америки, не втрачати цей момент", - сказав Зеленський.

Він сказав, що потрібно, аби людина на посаді посла України у Вашингтоні була сильною, і була в контексті найголовнішого - у контексті посилення України, передовсім зброєю. Зеленський відзначив:

"І тому, одна із моїх ідей - що це може бути міністр оборони України. І у зв’язку з цим, це має великий вплив на уряд".

Він вважає, що може бути багато критики, але це нормально.

"Але хто це зможе? Хто зможе мати і нести таку відповідальність у час війни? Це питання. Від цього залежить багато речей", - додав Зеленський.

За його словами, якщо будуть відповідні рухи, то Україна має бути швидкою, якщо хоче перемогти у боротьбі за свою незалежність. І партнери мають бути швидкими.

"І тому, безумовно, я це підкреслював сьогоднішньому уряду, і ще раз підкреслюю - це не тільки стосується уряду, а всіх інституцій, - безумовно, Україна у цій боротьбі з дефіцитами, коли ми повинні витрачати гроші тільки на посилення, на зброю, оборону… треба думати про скорочення інституцій, у будь-якому випадку. Що можемо - треба скорочувати. Це нормально. Щоб керувати процесами можна було швидше. Щоб було менше бюрократії. І щоб була економія бюджету", - наголосив Зеленський.

Звільнення Маркварової з посади

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Зеленський має намір звільнити Оксану Маркарову з посади посла країни у Сполучених Штатах Америки. Маркарова обіймає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в США з 25 лютого 2021 року.

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