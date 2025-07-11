Сторони продовжать співпрацювати на військовому рівні.

Україна працює з партнерами над постачанням та збільшенням виробництва зброї на власній території, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є хороші домовленості вже. Ми очікуємо ще домовленостей, будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", – сказав він у вечірньому відеозверненні.

Президент додав, що Україна отримала "хороші сигнали" від європейських союзників та Сполучених Штатів Америки. Згідно з усіма доповідями, постачання зброї вже відновили:

Відео дня

"Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові - з генералом Келлогом. Ми готуємо й нові європейські оборонні пакети. Ми очікуємо найближчим часом сильних кроків і щодо санкцій проти Росії за цю війну - тиск повинен спрацювати".

Допомога від США: важливі новини

Нагадаємо, цого місяця Вашингтон поставив на паузу відправку певних видів озброєння Україні. Йшлося про ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot, снаряди та ракети Hellfire і Stinger.

Згідно з офіційною версією, рішення ухвалили, щоб перевірити американські запаси, виснажені війнами в Україні та Близькому Сході.

Згодом американський президент Трамп провів телефонну розмову з Путіним, результатами якої залишився невдоволений. Він пообіцяв відновити поставки, щоб українці могли захиститися від масованих обстрілів.

За даними ЗМІ, комітет Сенату США зі збройних сил затвердив 500 мільйонів доларів безпекової допомоги для України у рамках законопроєкту про національну оборону на 2026 фінансовий рік.

Крім того, напередодні стало відомо, що вже 14 липня до Києва прибуде спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог. Він проведе тут тиждень.

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