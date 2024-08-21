Українська православна церква і "надалі буде жити як істинна церква", стверджує її митрополит.

Заборона УПЦ МП в Україні у центрі уваги. Відповідне рішення парламенту прокоментував очільник інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви митрополит Климент - стверджує, що в ухваленому Верховною Радою законі головна увага нібито закцентована на церковному майні, і тому "ситуація нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим".

У коментарі hromadske митрополит сказав, що закон, "можливо, і забороняє УПЦ МП", але в Української православної церкви немає приставки МП, і вона "надалі буде жити як істинна церква".

Варто зазначити, що закон, який ухвалила Рада, стосується релігійних організацій, що афільовані з закордонними центрами. В УПЦ стверджують, що таких зв'язків у них немає, а подібні звинувачення "маніпулятивні", бо нібито немає жодного українського документа, який міг би це підтвердити.

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Заборона УПЦ 2024 - що відомо

20 серпня український парламент ухвалив проєкт закону №8371, яким передбачено заборону діяльності на нашій землі релігійних організацій, пов’язаних з Росією. За документ проголосували 265 народних депутатів.

Документ почне працювати через 30 днів після дня його опублікування. Згідно з із законом, громади УПЦ МП мають дев'ять місяців на те, що розірвати зв’язки з Російською православною церквою.

Варто зазначити, що закон про заборону УПЦ МП в Україні почали розробляти після того, як священнослужителів цієї церкви неодноразово ловили на зв'язках з російськими спецслужбами, знаходили докази їхньої підривної діяльності, пропаганди так званого "руського міра" та "очорнення" українських воїнів.

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