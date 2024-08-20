Підтримало рішення 265 нардепів.

Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

ЗА ухвалення закону проголосувало 265 народних депутатів. Голосували "за" по фракціям : "Слуга народу" - 173, "ЄС" - 25, "Батьківщина" - 17, "Голос"- 18, група "Платформа за життя та мир", - 1, "За майбутнє" - 9, "Довіра" - 11, позафракційні – 11.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

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Нардеп Железняк також повідомив, що проти закону про заборону російської церкви в Україні проголосувало 29 народних депутатів, а четверо утримались. По фракціям : "СН" - 4 проти та 3 утримались, група "Платформа за життя та мир" (це колишні нардепи забороненої партії "Опозиційна платформа "За життя"- УНІАН) - 17 проти, "Відновлення України" (ще одна група з колишніх депутатів "ОПЗЖ") - 7 проти та 1 утримався. Також проти проголосував один позафракційний депутат.

Железняк зазначає, що у фракціях "ЄС", "Батьківщина", "Голос" та в групах "За майбутнє", "Довіра" жоден депутат не проголосував "проти" чи "утримався".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення ВР щодо заборони російської церкви. "Московської церкви в Україні не буде", - написав він у Telegram. При цьому додав свій допис два дні тому, де зазначає, що церква в Україні буде позбавлена московського впливу.

"Ще з радянських часів церква у Росії і для Росії - це територія та вуха їх спецслужб. Росія сьогодні є країною, яка руйнує храми в Україні. Для них не існує Бога, не існує віри. Це ширма для вбивств і насильства"- зазначив Єрмак.

Народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у Facebook, що це історичне голосування у Верховній Раді за законопроект 8371 "Про захист конституційного ладу в діяльності релігійних організацій" в другому читанні в цілому.

"Від рішення РНБО у грудні 2022 року і указу Президента України Володимир Зеленський і до рішення парламенту шлях більше ніж півтора року! Нарешті Нарешті РПЦ як частина режиму держави-агресора буде заборонена, а також забороняється звʼязок із нею для українських релігійних організацій!", - наголосила вона.

Народний депутат України Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") зазначає, що закон про заборону РПЦ в Україні ухвалено і це "безперечно історичне рішення". "Ще один важливий крок стежкою свободи в напрямку: "Геть від Москви!".

Заборона УПЦ МП в Україні - деталі

16 серпня 2024 року Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики проголосував остаточні правки до законопроекту про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

Народний депутат України, член цього комітету Володимир В’ятрович в коментарі агентству УНІАН повідомив, що закон передбачає заборону діяльності російської православної церкви в Україні і афілійованих до неї структур та релігійних організацій, які мають своїми центрами Москву, Росію.

В'ятрович зазначив, що для того, щоб визнати ту чи іншу релігійну організацію такою, що є афілійованою з центром в Росії, необхідно, щоб Державна служба з етнополітики і свободи совісті провела експертизу і після виявлення ознак впливу Росії дана релігійна організація ще має пів року для того, щоб позбутися цих ознак, розірвати ці організаційні зв’язки.

Якщо цього не зроблено, то відповідно ця Державна служба подає позов до суду і судовим рішенням діяльність такої структури, організації забороняється. Також такі організації не матимуть права використовувати державне і комунальне майно, члени таких організацій не матимуть права бути капеланами в Збройних силах України. В’ятрович наголосив, що рішення суду може стосуватися всієї церкви.

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