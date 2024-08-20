Відомий український боксер Василь Ломаченко розкритикував заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

Він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео із засідання Верховної Ради України, яка у вівторок, 20 серпня, ухвалила закон №8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

"Дійсно "робимо історію". Безбожники думають, що перемогли... Не обманюйте себе: Бог зганьблений не буває. Що посіє людина, те й пожне. Неможливо висміяти або обдурити Бога, його церкву і його служителів. Кожному свого часу Бог воздасть по його словах і справах", - написав спортсмен.