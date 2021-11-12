За словами, станом на сьогодні в Україні менше 10% працівників закладів освіти невакциновані.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошує, що уряд наполягає, аби навчальний процес був очним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Говорячи про вакцинацію від COVID-19, Шмигаль наголосив: "Уряд наполягає на тому, що освіта в наших закладах освіти всіх - садочках, школах, університетах, середніх спеціальних навчальних закладах, - має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі і викладачі відсторонені від роботи. Тому це дає зможу вважати, що 100% колективів, які мають забезпечувати освітній процес, мають вакцинацію".

За його словами, станом на сьогодні в Україні менше 10% працівників закладів освіти невакциновані, а понад 90% - вакциновані. "Близько 80% - двома дозами і 10% - однією дозою, але вже підходить час, коли вони провакцинуються двома дозами", - сказав урядовець.

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Так, Шмигаль підкреслив: "Уряд наполягає і зробив усе можливе для того, щоб навчальний процес був очним".

Він закликав керівників органів місцевого самоврядування також докласти зусиль, аби всі навчальні заклади працювали в очному режимі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві учні, у тому числі початкової школи, наступного тижня продовжуватимуть навчання у дистанційному режимі.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська