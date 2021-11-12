Денис Шмигаль розповів, що у середньому за опалювальний сезон споживається близько 10 млн тонн вугілля.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняє, що на опалювальний сезон Україні вистачить вугілля, і що газом країна також забезпечена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Вугілля їде. Вугілля мають забезпечити генеруючі компанії, які володіють вугільними електростанціями. І ми знаємо і бачимо графік поставок вугілля в Україну. Воно їде і по морю, і їде також по залізниці. Окремо є замовлення від "Центренерго" - це державна компанія, яка замовляє, є український видобуток", - зазначив урядовець.

У середньому за опалювальний сезон, зауважив Шмигаль, споживається близько 10 млн тонн вугілля, 8 з яких - власний видобуток, а трохи більше 2 млн тонн - те, що "дозамовлено по імпорту, де є контракти".

"На опалювальний сезон вугілля вистачить. Те, що є нерівномірність поставок, - сьогодні, дійсно, є в світі дефіцит. Сьогодні в в світі є енергетична криза... Звичайно, ми мусимо на це зважати. Але у нас є запаси газу і це також той елемент, який дозволяє нам технологічно запустити, у разі необхідності, ТЕЦ і ТЕС на газу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що станом на сьогодні у сховищах Україна має 17,6 млрд кубометрів газу, з яких 1,4 - той газ, який "належить нерезидентам і може бути, за різних умов, ними забраний з України".

"Навіть при умові, що є 16 мільярдів кубів газу, за опалювальний сезон, в середньому, Україна використовує 8. За найжорсткіший і холодний опалювальний сезон - 10 мільярдів кубів. Тобто, у нас газу абсолютно достатньо і для опалення, і для технологічних потреб. Цим ресурсом ми забезпечені", - сказав Шмигаль.

Він підсумував, що упевнений у спокійному проходженні цього опалювального сезону.

"Ми напружено, але дуже впевнено і спокійно дивимося на проходження цієї зими", - підсумував урядовець.

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Відповідаючи на запитання, чому Україна звертається по аварійну допомогу до Білорусі та Словаччини, Шмигаль пояснив, що така аварійна допомога запрошується протягом зимових періодів різними країнами, які знаходяться в одній енергомережі, по декілька разів.

"Минулого року таких аварійних допомог було також близько десятка... Це технологічні речі", - сказав він і додав, що "нічого страшного в цьому немає".

Своєю чергою, міністр палива та енергетики (2007-2010, 2014 років) Юрій Продан зазначив: "Ситуація, насправді, тривожна. Тому що... таких запасів вугілля - 425 тисяч (тонн - УНІАН) - не було з часів "лихих 90-х", коли ми були від'єднані від російської енергосистеми, коли у нас по бартеру були розрахунки і так далі".

За його словами, у листопаді 2014 року запаси вугілля складали близько 1,7 млн тонн. "І в цей період ми вводили обмеження електричної енергії", - сказав Продан.

На це Шмигаль зауважив, що потрібно звертати увагу на баланс енергоресурсів, а з того часу, про який згадує Продан, енергетична система України змінилася.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада 10 з 12 українських ТЕС не мали у себе в запасі мінімальні обсяги вугілля.

Автор: Таня Поляковська