У столиці найбільша за весь час пандемії кількість госпіталізованих дітей, 4 з них перебувають у реанімації.

У Києві учні, у тому числі початкової школи, наступного тижня продовжуватимуть навчання у дистанційному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час термінового онлайн-брифінгу щодо ситуації з коронавірусом у столиці.

"У Києві збільшується кількість хворих дітей. Тому наступного тижня учні, зокрема молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей, а також – їх родин і близьких. Бо чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення", – сказав мер.

Він звернувся до батьків з проханням не наполягати на відкритті шкіл. За словами Кличка, у столиці зараз найбільша за весь час пандемії кількість госпіталізованих дітей з симптомами коронавірусної хвороби, деякі з них перебувають у реанімації.

Читайте такожЕпідеміолог пояснила, чому в Україні не спрацює "ковідна амністія""Останніми тижнями до столичних лікарень госпіталізують все більше хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей, з наслідками та ускладненнями. Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. 4 з них – у реанімаціях. Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу", – наголосив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада у Києві запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки. З 1 листопада навчальний процес після весняних канікул у школах відновився для всіх класів в дистанційному режимі.

У Києві за минулу добу, 9 листопада, антирекорд смертей від COVID-19: 73 летальні випадки. Нових хворих на COVID-19 за добу зареєстрували 1740.

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Автор: Інна Андаліцька