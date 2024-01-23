Уряд підтримав проекти указів президента України про зміну очільника Запорізької обласної державної адміністрації.

Кабінет міністрів України погодив призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомляє Урядовий Telegram-канал, інфоомуючи про прийняті на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів рішення.

"На своєму засіданні 23 січня Кабінет Міністрів України підтримав Проекти Указів Президента: про звільнення Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації; про призначення Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Федорова

На початку широкомасштабного вторгнення Федорова викрали російські окупанти. Про це стало відомо 11 березня 2022 р. В Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

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14 березня в Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя знаходиться в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

16 березня 2022 р. стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів. Мера Мелітополя обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків.

17 березня в Офісі президента повідомили, що Зеленський нагородив міського голову Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" III ступеня.

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