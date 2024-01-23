Кабінет міністрів України погодив призначення Івана Федорова на посаду голови Запорізької обласної державної адміністрації. Про це повідомляє Урядовий Telegram-канал, інфоомуючи про прийняті на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів рішення.
"На своєму засіданні 23 січня Кабінет Міністрів України підтримав Проекти Указів Президента: про звільнення Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації; про призначення Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про Федорова
На початку широкомасштабного вторгнення Федорова викрали російські окупанти. Про це стало відомо 11 березня 2022 р. В Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.
14 березня в Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя знаходиться в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".
16 березня 2022 р. стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів. Мера Мелітополя обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків.
17 березня в Офісі президента повідомили, що Зеленський нагородив міського голову Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" III ступеня.