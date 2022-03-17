В Офісі президента зазначили, що Федорова тримали в полоні понад п'яти днів

Міського голову Мелітополя Івана Федорова обміняли на російських солдатів-строковиків. За нього віддали дев'ять осіб.

Про це повідомила прес-секретар глави ОП Дар'я Зарівна в ефірі об'єднаного телемарафону

"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала дев'ять своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких, за словами Міноборони РФ, в Україні немає", - розповіла Зарівна.

При цьому вона зазначила, що мера Мелітополя більше п'яти днів тримали окупанти. Також вона зазначила, що Федорова схиляли до співпраці, але він не погодився.

Після звільнення президент Володимир Зеленський поговорив з мером Мелітополя.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Досі його місцеперебування невідоме. У Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

12 березня Зеленський заявив, що Федорова катують, щоб записати відео на підтримку окупантів.

14 березня в Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

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