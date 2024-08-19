ТЦК має перевіряти інформацію, яка подається про відстрочку від мобілізації.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізаці і, на особливий період. Відповідна постанова оприлюднена на сайті Кабінету Міністрів України.

Постановою уряду від 16 серпня 2024 року №930 передбачено спрощення щодо процедури отримання відстрочки. Відповідно до неї, військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю, не зазначають у заяві інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд. Це означає, що коли військовозобов’язаний подає заяву на відстрочку від мобілізації у зв’язку з необхідністю догляду за рідними першого ступеня споріднення, то тепер не потрібно доводити відсутність інших працездатних членів сім’ї.

Також уряд видав новий зразок бланку на отримання відстрочки. Зазначається, що ТЦК має перевіряти інформацію, яка подається про відстрочку.

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В постанові передбачено, що військовозобов’язані, які мають рідних першого ступеня споріднення, зокрема, батьків з інвалідністю 1 та 2 групи можуть отримати відстрочку без акту встановлення факту здійснення догляду.

Уряд визначив перелік документів для отримання відстрочки від мобілізації, зокрема, має бути документ, який підтверджує інвалідність когось з батьків, а також документ, що підтверджує родинні зв’язки – свідоцтво про народження. Cеред цього переліку немає необхідності подавати акту про догляд.

В той же час, військовозобов’язані, які зайняті постійним доглядом за членами сім’ї третього ступеня споріднення, які мають інвалідність 1 або 2 групи, мають у заяві вказати про відсутність членів сім’ї першого і другого ступеня споріднення особи, за якою вони здійснюють догляд.

Відстрочка відд мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, ухвалений в травні закон про мобілізацію передбачив, зокрема, відстрочку від мобілізації тим, хто доглядає за хворими родичами, зокрема, інвалідами 1 та 2 групи.

Крім того зараз в парламенті розглядається законопроект про надання відстрочки від призову чоловікам, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли без вісти на війні. Міноборони підтримує цей підхід.

ВР ухвалила в першому читанні законопроекті №11391 "Про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо розширення кола військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях, для надання відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації".

Відповідно до законодаавства України, повнорідними є брати та сестри, які мають спільних батьків, а неповнорідними є брати, які мають спільну матір або батька.

На сьогодні законодавством передбачено, що таку відстрочку від призову мають повнорідні брати, тобто рідні брати по матері та батькові. Законопроектом передбачена відстрочка для тих чоловіків, в яких під час АТО чи повномасштабного вторгнення Росії загинули або зникли безвісті рідні по матері чи батькові брат або сестра.

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