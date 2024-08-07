Відповідні закони було ухвалено парламентом 23 липня.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Як зазначається у картках відповідних законопроектів на сайті парламенту, закони було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 7 серпня.

Воєнний стан та мобілізація в Україні - що передувало

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Верховна Рада України проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 9 листопада 2024 року. Парламентом також було продовжено на 90 днів загальну мобілізацію.

Відео дня

Це було вже 12 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.

Як відомо, під час дії воєнного стану в країні, зокрема запроваджується комендантська година - в цей час громадяни не можуть знаходиться на вулицях без спеціальних дозволів. Для громадян призовного віку обмежено можливість виїзду за кордон. Під час воєнного стану також заборонено політичні акції, мітинги.

Вас також можуть зацікавити новини: