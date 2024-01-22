Бригади військових частин отримають з цих коштів від 1 до 10 мільйонів гривень.

Кабінет міністрів України виділив Міноборони додаткові 657 млн грн для забезпечення нагальних потреб військових. Кошти виділено з резервного фонду держбюджету на термінові потреби бойових бригад.

Як повідомляє Урядовий портал, із 657 млн грн буде спрямовано 10,7 млн грн Державній спеціальній службі транспорту. Окремо від цієї суми Головному управлінню розвідки Міністерства оборони виділили 10,524 млн грн.

"Міноборони спрямує ці гроші на закупівлю техніки і озброєння, оптичних та тепловізійних приладів, засобів зв’язку, виробництво боєприпасів, ремонт та утримання техніки, а також запасних та комплектувальних частин до неї. Кожна з бригад формує цю потребу індивідуально", – пояснюють в уряді.

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При цьому зауважується, що за підходом Генерального штабу ЗСУ, виділені Кабміном кошти розподіляються так: від 1 до 10 млн грн кожній бригаді. Розподілятимуть за такими принципами:

пріоритет надано військовим частинам, що беруть безпосередню участь у бойових діях;

враховано організаційну структуру та чисельність особового складу (умовно, піхоті – більше, льотчикам – менше, тому що літаки обслуговуються у централізованому порядку).

"Наразі Міноборони очікує сформовані потреби кожної військової частини, після чого розрахунки узагальнить Генеральний штаб. Тоді Міноборони підготує відповідний запит на Міністерство фінансів, після чого кошти спрямовуються до Міноборони та направляються до військових частин", – додали у Кабміні.

Коментуючи рішення уряду, заступник Міністра оборони Юрій Джигир зазначив, що виділення коштів з резервного фонду спричинене змінами в адмініструванні "військового ПДФО" у 2024 році.

"Відтепер 10% від частини військового ПДФО, яке зараховується у державний бюджет, автоматично повертатиметься військовим частинам пропорційно до сплаченого ними податку. Оскільки цю пропорцію можна буде порахувати тільки після сплати ПДФО в січні, то новий механізм запрацює з лютого. Тож Уряд для закриття "фінансового розриву" у січні виділив з резервного фонду кошти для нагальних потреб оборони", – наголосив він.

Видатки на оборону: важливі новини

У вересні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів подав законопроект, яким пропонується податок з доходів фізичних осіб, що збирається з військовослужбовців, та який наразі складає левову частку місцевих бюджетів, направити на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

За офіційною інформацією, у 2023 році держава виділила на зарплати військовослужбовців 700 млрд грн, з яких армійці сплатять податок у розмірі 18%, тобто, понад 120 млрд грн.

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