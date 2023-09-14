Місцеві бюджети залишаться без значної частини доходів.

Кабінет Міністрів України подав законопроект, яким пропонується податок з доходів фізичних осіб, що збирається з військовослужбовців, та який наразі складає левову частку місцевих бюджетів, направити на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Наші Сили безпеки й оборони потребують більше ресурсу. Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", - зазначив він.

Куди зараз йде "військовий" ПДФО

На сьогодні 75% податків із заробітної плати українців (включно з військовими) спрямовуються до місцевих бюджетів. Тим часом, до держбюджету йде лише 25%. Інша ситуація тільки у Києві, де співвідношення становить 60%/40%.

У 2023 році держава виділила на зарплати військовослужбовців 700 млрд грн, з яких армійці сплатять податок у розмірі 18%, тобто, понад 120 млрд грн.

Після ряду корупційних скандалів із закупівлями барабанів та овочерізок для укриттів, будівництвом стадіонів майже на лінії фронту та тотальним ремонтом доріг по усій країні, гостро постало питання щодо необхідності вилучення у місцевих бюджетів "надлишку" коштів та спрямування його безпосередньо на потреби Сил оборони.

При підготовці проекту державного бюджету на 2024 рік Кабінет міністрів заявив про намір забрати у громад податок з доходів військовослужбовців, який є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

Проти цього активно виступили місцеві громади та Асоціація міст України, які вже звернулися до президента, уряду та Верховної Ради щодо неприпустимості такого кроку.

Що буде з місцевими бюджетами

За словами прем’єра, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів.

"За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році - близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових", - зазначив він.

Також він додав, що після ухвалення законопроєкту понад 200 млрд грн, які вже накопичені на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, залишаться у розпорядженні місцевої влади.

"Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. Таким чином ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення", - додав він.

Шмигаль заявив, що іноземний бізнес готовий робити зброю в Україні

Нагадаємо, у серпні глава уряду України анонсував важливі новини щодо озброєння ЗСУ. За його словами, міжнародні компанії готові відкривати заводи та починати виробництво зброї саме на території нашої держави. Він вказав, що йдеться як про "великих" гравців ринку, так і про менші компанії, які здатні на швидше виробництво.

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