У електронному реєстрі вже усунули всі дублі та неактуальну інформацію.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оптимізують роботу і більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко.

За її словами, в Україні після ухвалення відповідного законопроекту запустять електронний кабінет військовозобов'язаного для актуалізації даних.

"Буде наданий період, щоб військовозобов'язаний ці дані актуалізував. І далі вже ТЦК будуть використовувати ці дані у своїй повсякденній роботі", - наголосила вона

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Водночас, за її словами, верифікацію даних в електронному реєстрі "Оберіг" уже проведено, Міноборони перевело паперову інформацію в цифрову.

"Усунули дублі, неактуальну інформацію, яка була в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових зайвих відправлених повісток, щоб не було нецільового повідомлення військовозобов'язаним прибути до ТЦК. Це повинно працювати як годинник, ТЦК повинен мати верифіковані списки військовозобов'язаних", - додала Чорногоренко.

Мобілізація в Україні

У грудні уряд подав у Верховну Раду проект закону, яким передбачалося посилення мобілізаційних заходів та "закручування гайок" ухилянтам. Однак згодом через багато суперечливих моментів Кабмін відкликав аконопроект з парламенту.

Періодично в мережі розповсюджується інформація про начебто облави із врученням повісток у людних місцях. Однак колишній суддя Верховного суду Віктор Шишкін зазначав, що Конституцією України передбачено, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людей, зокрема, це стосується і можливості вручення повісток на вулиці.

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