Музиканти проводять таку акцію вже всьоме.

Військові оркестри виступили в українських аеропортах. Акція проводиться в пам'ять подвигу захисників Донецького аеропорту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Прямо посеред терміналів музиканти виконують композиції в пам'ять про легендарних кіборгів, які 244 дні захищали аеропорт вже окупованого міста.

Військові оркестри вже грали в Борисполі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Львові та Харкові. Акція запланована в аеропортах Одеси та Івано-Франківська.

Читайте такожНе Нігоян: в ДБР назвали ім'я першого вбитого під час подій Революції ГідностіВарто відзначити, що військові музиканти приїжджають в аеропорти вшанувати пам'ять кіборгів вже всьоме.

Довідка УНІАН. Донецький аеропорт, названий на честь композитора з Донецької області Сергія Прокоф'єва, відкрили ще в 1933 році. Напередодні "Євро-2012" розпочали будівництво нової злітної смуги на 972 мільйони гривень. Загальна вартість реконструкції досягла в кінці 6,97 мільярда гривень.

Бої за Донецький аеропорт почалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР", і тривали до 22 січня 2015 року.

Протягом 242 днів українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону аеропорту. Тоді їх прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам і незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 отримали поранення.

Донецький аеропорт був захоплений проросійськими бойовиками, коли, скориставшись перемир'ям, для евакуації своїх убитих і поранених, вони замінували і підірвали будівлю, де розташовувалися українські захисники.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні щорічно 16 січня відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Цього року президент Володимир Зеленський зазначив, що безстрашністю і незламністю захисники Донецького аеропорту показали всім, що боротися за свою землю треба до кінця.

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