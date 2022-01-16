Упродовж 242 днів українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону летовища.

В Україні сьогодні, 16 січня, відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП).

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР", і тривали до 22 січня 2015 року.

Упродовж 242 днів українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону летовища.

Тоді їх прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинуло 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

Вдячність всім українським військовослужбовцям, добровольцям, медикам та волонтерам за їх стійкість, мужність та відвагу під час оборони аеропорту вже висловили сьогодні в Міністерстві закордонних справ України.

"Вони стали символом незламності українського духу. Кіборги витримали - не витримав бетон! Вічна пам'ять полеглим героям і слава всім захисникам Донецького аеропорту", - зазначили у відомстві.

Читайте також"Коли ви отримаєте його, мене вже не буде": мати загиблого "кіборга" отримала зворушливого листа від дівчинки (фото)Як повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, російські військовослужбовці розпочали масштабну перевірку бойової готовності своїх окупаційних частин і з'єднань на Донбасі.

Окрім того, бойовики на Донбасі стріляли в бік безпілотника ОБСЄ.

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