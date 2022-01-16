Президент звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що безстрашністю та незламністю захисники Донецького аеропорту показали всім, що боротися за свою землю треба до кінця.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

"День пам’яті захисників Донецького аеропорту. День "кіборгів", які вистояли, незважаючи ні на що. День людей, чий дух міцніший, ніж перекриття терміналів ДАПу", - зазначив він.

За словами Зеленського, своєю безстрашністю та незламністю "кіборги" показали всім, що боротися за свою землю потрібно до кінця.

Він закликав українців пам'ятати героїв.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щороку 16 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР", і тривали до 22 січня 2015 року.

Протягом 242 днів українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону летовища.

Тоді їх прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

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