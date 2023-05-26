При цьому, відвідування лісу і пікніки найближчим часом забороні через надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Україні цьогоріч в рамках підготовки до початку літнього сезону є 340 спеціально облаштованих, безпечних місць відпочинку, серед яких 185 мають пляжі.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"ДСНС рекомендує місця масового відпочинку, які визначені чітко місцевими органами виконавчої влади і будуть обладнані і забезпечені відповідно до правил безпеки життя людей", - сказав він.

За його словами, на цей час у державі приблизно 340 таких місць, з яких 185 мають у володіння пляжі.

"Разом із цим є розпорядження у Запорізькій області, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та у Києві, що у цьому році офіційно купальний сезон розпочинатись не буде. Також це стосується окремих районів, які були під окупацією і піддаються обстрілам і є загроза потрапити на вибухонебезпечні предмети", - пояснив керівник ДСНС.

Основна небезпека, наприклад, в Одеській області, це підрив на мінах, які виносить на берег, тому є обмеження на купання людей.

Що стосується пікніків та прогулянок у лісі, то діє заборона на деокупованих територіях, а також там, де, проходить лінія бойових дій.

Крім того, Хорунжий зазначив, що Гідрометцентром на 26-27 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки фактично на території всій України, за виключенням деяких регіонів.

"Я б не рекомендував людям зараз відвідувати ліси і особливо користуватися вогнем. За це передбачене адміністративне покарання до 4000 гривень", - пояснив він.

Цьогоріч пляжний сезон біля моря під забороною

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) перед початком літнього сезону відпусток оновило правила безпеки під час мандрівок країною.

Цьогоріч українцям, як і минулого року, доведеться забути про пляжний відпочинок на березі Чорного та Азовського морів. Узбережжя останнього повністю окуповане росіянами, а чорноморське - недоступне через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів.

Попри це в Одесі величезна кількість людей йде відпочивати на узбережжя, дехто навіть купається. Фіксуються випадки підриву громадян на морських мінах.

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