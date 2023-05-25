В усіх регіонах України на час війни діють певні обмеження та заборони.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) перед початком літнього сезону відпусток оновило правила безпеки під час мандрівок країною.

Зокрема, на сайті ДАРТ розповіли про дозволи і обмеження, які діють під час воєнного стану в 15 регіонах України.

Правила безпеки під час літнього відпочинку в Україні 2023

Збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів по маршруту вашої подорожі.

Якщо ви хочете відвідати певні туристичні локації, перед візитом необхідно уточнити графік їхньої роботи.

При плануванні туристичних мандрівок варто враховувати наявність та тривалість комендантської години в конкретному регіоні.

Що заборонено під час відпочинку в Україні

Сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів – заборонені по всій Україні.

Недоступними також є туристичні точки, наближені до кордонів з Білоруссю та Росією.

Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Відпочинок на сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії.

Варто утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Дозволи та обмеження в регіонах у період воєнного стану

Цьогоріч українцям, як і минулого року, доведеться забути про пляжний відпочинок на березі Чорного та Азовського морів. Узбережжя останнього повністю окуповане росіянами, а чорноморське – недоступне через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів.

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Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. Також заборонений сплав водоймами. Чорнобильська зона теж все ще лишається закритою для відвідувачів. Наразі на Київщині працюють всі локації, які змогли відновитись – заклади розміщення, музеї, садиби.

На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ОДА. Офіційно вмісті Черкаси діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. А от відвідування лісів категорично заборонено.

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань. Також в ОДА просять погоджувати графік тренувань на водоймах з урахуванням наближення до мостів на відстані 100 метрів.

Усі туристичні об’єкти Вінниччини працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Однак, варто враховувати, що деякі музеї в період війни не працюють. Дозволена туристична діяльності на водоймах окрім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. На території регіону заборонено відвідування лісів.

На території Житомирської області дозволено збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах окрім територій, які знаходяться за 20-ть кілометрів від лінії державного кордону України з республікою білорусь та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Також заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури, решта готові приймати відпочиваючих. Серед закладів культури області працюють виключно ті, які мають облаштовані укриття. Інші організовують онлайн або виїзді заходи.

У Дніпропетровській області заборонена навігація на водних об’єктах малих, моторних, вітрильних, прогулянкових, спортивних суден та водних мотоциклів і засобів для розваг на воді. Крім того, заборонено відвідувати ліси. Музеї та театри регіону працюють згідно з вимогами передбаченими Законом України "Про правовий режим воєнного стану". В області забезпечено створення віртуальних електронних екскурсій, як з подієвого туризму, так і геотуризму.

На Кіровоградщині заборонено відвідувати ліси та користуватися плавзасобами на водоймах. Під забороною моторні, спортивні, вітрильні судна, а також водні мотоцикли та інші засоби розваг на воді.

На Волині не встановлено обмежень щодо відвідування виставок, кіно, музеїв та інших туристичних місць, однак, діють певні заборони щодо сплавів на водоймах під мостами та відвідування лісів біля білоруського кордону. Водночас дозволено купатися в річках та озерах, розташованих у місцях масового відпочинку, зокрема на озері Світязь.

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або веломаршрут. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових і стратегічних об'єктів. Туристичні об'єкти відкриті, купатися та засмагати дозволено тільки на тих пляжах, що перевірені та рекомендовані ДСНС.

На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, йдеться про частину Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, які межують з кордонами інших держав. Зокрема закриті для відвідувачів гора "Піп Іван" та водоспад "Ялинськкий", які знаходяться на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення. Також заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літаках.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. На території курорту Буковель, заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. Крім того, затверджені додаткові тимчасові режимні обмеження у Верховинському район і в селах у прикордонній смузі в межах Зеленської і Білоберізької сільських рад. Зокрема заборона стосується відпочинку на території тих громад, що межують з кордоном.

На Тернопільщині також дозволено відвідувати ліси. Тут усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Наразі в області напрацьовують нові та вдосконалюють вже наявні маршрути активного пішого та велотуризму. Туристично-інформаційні центри міст Тернополя, Теребовлі, Чорткова і Заліщик популяризують локальні туристичні продукти та створюють локальні туристичні маршрути, які містять екскурсійні програми, з організацією майстер-класів та елементами гастротуризму.

У Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, однак не на всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

У Хмельницькі області усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Відвідування лісів не заборонено, проте є певні обмеження: заборонено розведення багать, а також в’їзд до лісів усіх видів транспортних засобів крім велотранспорту.

В Чернівецькій області всі туристичні обʼєкти працюють у звичному режимі, відповідно до затверджених графіків, їх відвідування здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Рішення про заборону на відвідування лісів немає. Туристичні локації, які знаходяться за 5-ть кілометрів від прикордонної смуги відвідувати можливо тільки з дозволу прикордонників.

Як повідомляв УНІАН, раніше українців опередили про смертельну небезпеку на найкращому пляжі країни – в місті Чорноморськ.

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