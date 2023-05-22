Реакції місцевої влади та військових на це наразі не було.

В Одесі попри заборону купатись у морі на пляжах з’явився захист від якірних мін, що може вказувати на відкриття їх для відпочивальників.

Зокрема, в соцмережах місцеві жителі повідомляють про те, що з 1 червня запрацюють пляжі на Великому Фонтані.

За словами очевидців, на деякій відстані від берега між пірсами у два ряди вже натягують сітку. Люди припускають, що це спеціальний захист від якірних мін, які часто прибиває хвилями до берега, і стримуючий фактор для відпочивальників – щоб не запливали, куди непотрібно.

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Заяв мерія стосовно цього наразі не робила. За версією містян, до відкриття готують, зокрема, муніципальні пляжі. Подекуди навіть встановили нові інформаційні стенди із застереженням запливати за буйки та перебувати на пляжі з 21:00 до 07:00.

Ці повідомлення викликали у городян неоднозначну реакцію. Одні радіють таким послабленням, інші – стривожені та роздратовані.

Однак ще більше обурення викликав у одеситів той факт, що, незважаючи на війну, на певних пляжах, наприклад, "Рів'єрі", в районі "Аркадії", орендарі встигли викласти дерев'яний настил на піщану зону, ймовірно, під кафе та шезлонги. Відповідні фото та відео також тиражуються у соціальних мережах. Раніше, у мирний час, таке "облаштування" пляжів призводило до протестів в Одесі.

Реакції військових на "діяльність" на узбережжі міста теж поки немає.

Ситуація на пляжах Одеси: що відомо

З 2022 року через військову агресію РФ користування морським узбережжям Одеси було заборонено, адже людям загрожує мінна небезпека та ворожі обстріли.

Не дивлячись на заборону, торік в регіоні фіксувались випадки підриву відпочивальників на мінах.

Цьогоріч на початку травня на одеських пляжах був аншлаг. Деякі люди навіть купались.

Військові відправили до Одеської ОВА рекомендації про недоцільність відкриття курортного сезону, але відповіді поки що не отримали.

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