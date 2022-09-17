Як зазначають фахівці, у більшості ексгумованих наявні сліди насильницької смерті.

Експерти Нацполіції в Харківській області на сьогодні ексгумували 59 тіл, знайдених на місці масового поховання в Ізюмі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають", - написав він.

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Синєгубов зазначив, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил і "це трагічний і жахливий наслідок піврічної окупації".

"Світ має бачити злочини росіян, аби всі винні понесли покарання!", - заявив він.

Пркоментував ексгумаційні роботи і президент України Володимир Зеленський. "Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані. У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень. Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей.

За даними уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, в Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

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