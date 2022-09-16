В основному йдеться про вбитих мирних людей, хоча не виключено, що там можуть бути й військові.

Поблизу Ізюма виявлено орієнтовно 445 поховань цивільних людей, вбитих від час російської окупації Харківської області.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко у Facebook.

Він зазначив, що на даний момент йдеться про місце масового поховання, де під час окупації з березня по вересень на території міста поховано 445 людей. За його словами, зараз знайдено тіла двох осіб з відрізаними вухами і застреленими з вогнепальної зброї. Їх на сьогодні ще не ідентифіковано.

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"Говорити про більш чітку цифру жертв можна буде говорити десь через тиждень - коли ми повністю перевіримо всі лісопосадки, опитаємо громадян, розмінуємо і перевіримо поля", - сказав Клименко.

Він зауважив, що в основному йдеться про мирних людей.

"Хоча є інформація, що там, можливо, є й військові. Але ще жодне тіло ми не підняли із землі - це те, що стосується Ізюма", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні майже вся Харківська область деокупована.

За його словами, за п’ять місяців окупації росіяни залишили по собі спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку.

15 вересня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на кладовищі у лісі біля звільненого від окупантів міста Ізюм Харківської області знайдено місце масового поховання, де закопано більше ніж 400 тіл людей.

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