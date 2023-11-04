Пам'ятку радянських часі вирішили остаточно демонтувати.

Зранку суботи в Києві почався демонтаж ще однієї радянської зірки: з площі Перемоги (нині Галицька) почали знімати символ часів СССР з вершини обеліска.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. Він показав два фото, на якому видно скупчення техніки біля місця, де розташований обеліск.

Перші роботи з демонтажу радянських зірок на будівлях проспекту столиця розпочала у 2022 році.

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Київ зайнявся обеліском, розташованим на площі Перемоги

Нагадаємо, у вересні 2023 року працівники комунальних служб зайнялися обеліском, розташованим на Галицькій площі. Йдеться про пам'ятку, відкриту у 1982 році на честь досягнень міста-героя Києві у Другій світовій війні. Тоді під час демонтажних робіт було знято "центральну" зірку обеліску: вона розташовувалася над надписом на монументі.

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