Початкова стадія процесу демонтажу радянського герба вже розпочалася.

Процес заміни радянського герба на щиті Батьківщини-матері в Києві на український герб уже розпочався.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.

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За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.

Монумент Батьківщина-мати в Києві - що відомо

Батьківщина-мати була відкрита у 1981 році та вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Зокрема, разом із постаментом її висота сягає 102 метрів, висота самої ж скульптури - 62 метри.

На щиті у руці Батьківщини-матері зображений радянський герб. У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом.

Декомунізація в Україні

Процес звільнення України від радянської ідеології розпочався у травні 2015 року та отримав назву декомунізація. Це дало старт забороні радянської символіки, знесенню низки пам'ятників та перейменувань ряду населених пунктів та вулиць.

21 квітня 2022 року Рада ухвалила закон про дерадянізацію законодавства української держави, а 3 травня 2023 року - так званий антипушкінський закон, який передбачає незанесення до Держреєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з нього окремих об'єктів культурної спадщини, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики.

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