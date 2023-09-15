Символ "радянщини" прибрали з обеліска, що розташовувався в центрі площі.

Київ нарешті позбавився від "радянщини" як місто-герой Другої світової війни. З обеліска, відкритого на честь подвигу столиці у 1982 році, зняли зірку СРСР.

Йдеться про пам'ятник, розташований в центрі Галицької площі (колишньої площі Перемоги). Сьогодні працівники комунальних служб остаточно демонтували "зірку героя" з монумента, повідомляє ВВС Україна.

Водночас коментувати цю подію вони відмовилися.

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"Не змогли прокоментувати ситуацію і в Департаменті територіального контролю міста Києва", - вказує видання.

Зазначається, що у 2022 році аналогічні роботи провели щодо радянських зірок, розміщених на будівлі проспекту.

У Києві проспект Перемоги отримав іншу назву

Нагадаємо, офіційно проспект Перемоги отримав нову назву на початку 2023 року в рамках процесу декомунізації, який розпочав уряд України. Відповідне рішення прийняла Київрада одразу щодо 31 вулиці столиці 9 лютого. Тоді проспект Перемоги став Берестейським. Водночас його головна площа - площа Перемоги - стала зватися Галицькою.

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