Також було уражено центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури ЧМ РФ.

Сили оборони України окрім вузла Чорноморського флоту РФ у Криму вразили в окупованому Севастополі великі десантні кораблі окупантів "Ямал" та "Азов", центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Сили оборони України успішно уразили в окупованому Севастополі великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в тимчасово окупованому Севастополі", – йдеться у заяві.

Інформація про десантні кораблі "Ямал" та "Азов"

Варто зазначити, що "Ямал" – великий десантний корабель проекту 775. Введено в експлуатацію у 1988 році. Кораблі цього проекту є основою російського десантного флоту і призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів.

Відео дня

За даними ЗМІ, великий десантний корабель "Ямал" Чорноморського флоту Росії брав участь в операції із захоплення українського Криму в 2014 році.

"Азов" – також великий десантний корабель проекту 775М, увійшов до складу флоту у 1990 році. Входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ.

Атаки ЗСУ об’єктів в Криму

Ввечері у суботу, 23 березня 2024 року, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Події на півострові прокоментував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Схоже, в суботу, 23 березня, Україна пошкодила вузол Чорноморського флоту РФ у Криму. Під час ракетної атаки на тимчасово окупований Крим три ракети Storm Shadow досягли цілі. Аналітик OSINTtechnical заявив, ймовірно, боєголовки врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Як доказ аналітик показав знімки супутника.

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