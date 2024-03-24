Йдеться про вчорашній "прильоти" у тимчасово окупованому півострові.

Схоже, вчора під час ракетної атаки на тимчасово окупований Крим три ракети Storm Shadow досягли цілі.

Аналітик OSINTtechnical заявив, ймовірно, боєголовки врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі.

"Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow щойно врізалися в головний центр зв'язку Чорноморського флоту Росії", - написав він у Twitter.

Як доказ аналітик показав знімки супутника:

Нові дані про атаку на Севастополь

Нагадаємо, вчора ввечері у тимчасово окупованому Криму лунала тривога. Місцеві чули вибухи, телеграм-канали писали про можливі удари України по Кримському мосту.

Зранку Сили оборони півдня України розкрили, що діялося там вчора. Зокрема, у Севастополі Україна влучила по двох десантних кораблях РФ: "Ямал" та "Азов".

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