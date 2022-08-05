Миколаїв сьогодні йде на затяжну комендантську годину з 23:00. Вона триватиме включно до понеділка, 8 серпня.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на голову ОВА Віталія Кіма під час відеозвернення.
"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року", - заявив Кім.
Таким чином, посилена комендантська година почнеться сьогодні (5 серпня) о 23:00 і закінчиться в понеділок (8 серпня) о 05:00.
Як пояснив очільник області, це означатиме, що діятимуть усі ті правила, які й містить комендантська година, тобто заборонено перебування людей у вказаний проміжок часу на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
Кім звернувся до мешканців сьогодні заздалегідь здійснити всі заплановані маршрути та натякнув на раніше анонсовану перевірку повідомлень про зрадників у місті.
В разі екстрених випадків буде залучатися поліція для супроводу. У всіх інших випадках - пересування містом заборонено.
Як відомо, голова Миколаївської ОВ Віталій Кім пообіцяв платити по 100 доларів тим, хто надаватиме інформацію про навідників окупантів. Офіційно вже затримано чотирьох коригувальників ворожого вогню.