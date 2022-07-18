Він додав, що наразі розробляють інструкцію, куди можна буде звертатися щодо виявлення ворожих агентів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв заплатити 100 доларів тому, хто виявить та здасть коригувальників ворожих ударів по області.

Про це Кім розповів у своєму відеозверненні в Telegram.

За його словами, росіяни через Telegram-канали обіцяють анонімність українцям, які погоджуються ставати для окупантів навідниками.

"Вони якісь там копійки платять. Тисячу чи півтори тисячі гривень. Обіцяють анонімність, але анонімності ніякої нема. Ми їх все одно потихеньку ловимо", - розказав Кім.

Він заявив, що для протидії російським вербуванням придумали ідею з винагородою за коригувальників.

"Я буду платити 100 доларів кожному, хто наведе на навідника. Щоб виявити реальну людину, яка наводить... Можна вже приглядатися до негідників, які помагають росіянам. Тому це буде оплачено. Шукайте хлопці. Це стосується Миколаївської області", - зазначив Кім.

Він додав, що наразі розробляють інструкцію, куди можна буде звертатися щодо виявлення ворожих агентів. Кім також наголосив, що така ініціатива не дозволить людям зводити рахунки. Все буде перевірено і задокументовано.

Зазначимо, російські окупанти не припиняють обстріли Миколаївщини як з високоточних ракет, так і з дальньої артилерії.

Раніше СБУ затримала коригувальників нещодавніх ворожих обстрілів по Миколаївщині. Встановлено, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини, вони передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

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