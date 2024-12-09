Окупанти мають знати, що не залишаться безкарними, додав він.

Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України Денис Прокопенко ("Редіс") відреагував на ліквідацію начальника Оленівської колонії Сергія Євсюкова.

Військовий написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що останні слова, які Євсюков сказав йому, повернулися до нього у тротиловому еквіваленті: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!".

На думку Прокопенка, країни, які мають гідність та ставлять життя громадян на перше місце, займаються пошуком та покаранням злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності у форматі міжнародних трибуналів:

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"Ворог має відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й в тилу. Відповідальні за катування та вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти азовців в Оленівці мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним".

"Редіс" зазначив, що "Азов" ніколи не пробачить російським загарбникам підле вбивство 53-х українських військовослужбовців у колонії в Оленівці. "Кати відчуватимуть перманентне напруження, неспокій і страх. Мине рік, два роки або десять. Але відповідати доведеться обов'язково. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми", - додав він.

Ліквадація начальника колонії в Оленівці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в мережі поширили фото та відео підірваної в центрі окупованого Донецька автівки.

Автомобіль міг належати начальнику колонії, в якій вбили українських військовополонених, Сергію Євсюкову. Він загинув, а його дружина потрапила до лікарні у важкому стані.

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