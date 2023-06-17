Дитина сховалася у погребі під будинком перед тим, як туди влучили уламки російської ракети.

12-річний Роман із Київщини дивом врятувався під час ракетної атаки РФ 16 червня. У його будинок влучили уламки ракет, але, на щастя, хлопчик у цей момент був у погребі.

Про це розповіла мама підлітка Вікторія Сушко у коментарі "УП". За її словами, це сталося у Вишгородському районі, у приватному будинку передмістя Києва.

"Мій 12-річний син Роман залишився вдома сам. І я, і моя мама поїхали на роботу. Він просився зі мною, не надала цьому значення. Близько 11 години розпочалась повітряна тривога. Син почав писати повідомлення, що вдома "гучно" і йому страшно", – згадує жінка.

Втім, вона перечитала новини, дізналася, що "Калібри" летять з боку Черкаської області, трохи заспокоїлась і переконувала сина, що йому нічого не загрожує. Однак Роман продовжував писати мамі та просив не їхати додому, тому що було "гучно". Сам він спустився у погреб під будинком.

О 11.58 Вікторая отримала повідомлення від сина з текстом: "Мамо, в нас нема будинку!"

"Роман надіслав фото, вони були не чіткими, тому подумала, що нічого серйозного не трапилося. Здавалося, що дитина фантазує. Потім син вже телефонував в істериці, питав де я, казав, що йому дуже страшно. Коли приїхала, то все побачила на власні очі", – пригадує жінка.

Від будинку залишилися лише стіни та частина меблів. Пошкоджено сарай та гараж з автівкою. Дитину з-під завалів будинку витягли сусіди.

"Мене з-під завалів витягнув дядя. Думав, що в будинок влучила сама ракета, адже було дуже гучно. Зараз почуваюсь непогано. Коли це сталося було страшно, але я не зовсім розумів, що відбувається. Героєм себе я не відчуваю", – розповів хлопчик.

Дім Романа вже не вперше зазнає пошкоджень з початку повномасштабної війни. Минулого разу пошкодження були незначними - вилетіли лише два вікна. Водночас це вплинуло на психічний стан Романа. Психіатр рекомендував змінити місце проживання.

"Роман дуже часто просив мене спускатися в погріб під час повітряних тривог. Постійно його заспокоювала, казала, що все буде добре. Тепер розумію, що його побоювання не були марними", – додала жінка.

Сім'я тимчасово переїхала до друзів. Їхній будинок непридатний для проживання.

Ракетний удар 16 червня

Близько 11:00 16 червня у низці областей України прозвучала повітряна тривога. У Києві та області пролунали вибухи. Як стало відомо потім, це була робота ППО. Російські окупанти вдарили крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х - 47 "Кинджал". Знищено усі запущені ракети.

У Київській області внаслідок ракетного удару російських окупантів було зруйновано приватні будинки, є постраждалі.

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