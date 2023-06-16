Цього разу окупанти знову вдалися до пусків аеробалістичних ракет.

У п'ятницю, 16 червня Росія атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал" і крилатими ракетами "Калібр".

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українська ППО відпрацювала по цілях. За попередніми даними, в небі над Україною сьогодні знищено:

6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 крилатих ракет "Калібр";

2 розвідувальних безпілотники.

Ракетна атака 16 червня: що відомо

Вранці 16 червня українців попередили про ракетну небезпеку. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.

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"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Була загроза застосування балістичної зброї. Вибухи лунали у Києві та області. Тривога охопила центр, північ та захід країни. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Подільському районі столиці.

До речі, Росія атакує Київ ракетами під час візиту президента ПАР Сіріла Рамафоси. Цей африканський лідер підтримує досить дружні відносини з диктатором Путіним. Очевидно, через "дружні ракети" Росії Рамафоса був в укритті.

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