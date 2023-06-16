У п'ятницю, 16 червня Росія атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал" і крилатими ракетами "Калібр".
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, українська ППО відпрацювала по цілях. За попередніми даними, в небі над Україною сьогодні знищено:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних безпілотники.
Ракетна атака 16 червня: що відомо
Вранці 16 червня українців попередили про ракетну небезпеку. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря!" - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Була загроза застосування балістичної зброї. Вибухи лунали у Києві та області. Тривога охопила центр, північ та захід країни. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Подільському районі столиці.
До речі, Росія атакує Київ ракетами під час візиту президента ПАР Сіріла Рамафоси. Цей африканський лідер підтримує досить дружні відносини з диктатором Путіним. Очевидно, через "дружні ракети" Росії Рамафоса був в укритті.