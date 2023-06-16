На місці падіння сталася пожежа.

У Київській області внаслідок ракетного удару російських окупантів було зруйновано приватні будинки, є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки. Почалась пожежа. Є постраждалі", - зазначив він.

Нєбитов додав, що на місці працює поліція, медики та рятувальники.

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Керівник поліції закликав усіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Повітряна тривога 16 червня та вибухи у Києві - що відомо

У п'ятницю вранці, 16 червня, у Києві та низці областей було оголошено тривогу у зв'язку з ракетною атакою.

Невдовзі у Київській області відпрацювала ППО. За попередньою інформацією, сили ППО знищили шість аеробалістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет "Калібр" та два розвідувальні безпілотники.

В Подільському районі було чутно гучні вибухи від роботи ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пов'язав сьогоднішню атаку ворога з "сигналом" Путіна до африканської делегації, котра якраз сьогодні прибула з офіційним візитом до Києва - з "мирним планом" і поступками для РФ.

Вибухи в Україні - дані Генштабу

Сьогодні вночі РФ завдала чергового авіаційного удару по Україні - задіяла 2 іранських ударних БпЛА типу "Shahed". Усі дрони знищено протиповітряною оброною.

Протягом минулої доби ворог завдав завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

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